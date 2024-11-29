В Кремле ответили на предложение Японии о мире с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недружественные действия Японии «полностью препятствуют» обсуждению мирного договора Москвы и Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Песков заявил, что работе над мирным договором мешает «согласие Японии с линией Запада». В то же время он подчеркнул, что диалог с Японией был свернут не по инициативе России.

«Япония полностью солидаризировалась с недружественной линией стран коллективного Запада, присоединилась ко всем незаконным санкциям, ввела ограничения на наших экономических операторов», - отметил Песков.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин предлагал Японии до конца 2018 года подписать договор, в котором не будет предварительных условий. По задумке Путина, на основании этого документа Москва и Токио «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что Япония стремится заключить мирный договор с Россией, но только после «разрешения территориального вопроса» Курил. В 2022 году Япония присоединилась к санкциям, введенным против России на фоне украинского кризиса. Россия в ответ отказалась обсуждать мирный договор с Японией и продолжать совместную хозяйственную деятельность на Курилах.

В ноябре 2024-го японский посол в РФ Акира Муто заявил, что обсуждение мирного договора начнется после завершения конфликта на Украине. Он добавил, что инициаторами переговоров должны выступать обе страны.