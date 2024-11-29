Песков назвал решение США об ударах по России безответственным

Решение Соединенных Штатов разрешить Киеву использовать американские ракеты для ударов по российской территории является безответственным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В своем недавнем заявлении президент Путин предупредил, что решение разрешить такое использование этих американских и иных иностранного производства ракет является безответственным и эскалирующим напряженность шагом", – заявил представитель Кремля, комментируя высказывание президента США Джо Байдена об ударах России по объектам ВПК Украины.

Ранее Байден назвал ответные удары России по позициям украинских военных "возмутительными". Американский президент заявил, что ответные удары ВС РФ являются напоминанием о необходимости поддержки Украины в ее защите "от российской агрессии". По его словам, Вашингтон не перестанет предоставлять Киеву вооружение и другую военную помощь.

Между тем Госдеп США подтвердил, что действующий глава Белого дома разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

Позже в ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.