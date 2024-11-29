Песков прокомментировал сообщения о размещении миротворцев на Украине

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал заявления о размещении на территории Украины миротворцев. Об этом стало известно в пятницу, 29 ноября.

По его словам, такой расклад событий возможен только при условии согласия сторон того или иного конфликта. Он уточнил, что подобные сообщения с планами по размещению «миротворческого контингента» на Украине поступили от НАТО.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России поделилось информацией о том, что Запад планирует внедрить на Украину «миротворческий контингент» численностью около 100 тысяч человек. По мнению иностранных политиков, это необходимо для восстановления боеспособности страны противника. В СВР РФ же уверены, что подобные действия означают фактическую оккупацию украинской территории.

— Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта, — цитирует слова Пескова РИА Новости.

Ранее в пресс-центре Службы внешней разведки (СВР) сообщили, что НАТО намерен заморозить украинский конфликт с целью восстановления боеспособности страны и подготовки к возможному реваншу.