Лавров заявил о важности устранения причин украинского конфликта

Урегулирование конфликта на Украине не будет прочным и долговременным без устранения его причин. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«При этом, как неоднократно подчеркивал президент [РФ Владимир] Путин, мы неизменно отдаем предпочтение мирным, политико-дипломатическим средствам, но любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным, долговременным, если не удастся устранить его первопричины», — сказал глава МИД РФ.

Первопричинами конфликта, по его словам, стали расширение НАТО на восток, попытки «поглотить» Украину альянсом», а также «систематические действия» Украины «по истреблению прав русских и русскоязычных граждан собственной страны».

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В МИД сообщали, что 29 ноября Лавров проведет заседание седьмого круглого стола по урегулированию конфликта с Украиной. В нем примут участие представители 75 дипмиссий, аккредитованных в Москве.