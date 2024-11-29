СВР: Украину планируют поделить между Польшей, Германией и Британией
Запад планирует поделить территорию Украины между Польшей, Румынией, Великобританией и Германией. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.
По данным ведомства, Североатлантический альянс под видом введения «миротворцев» попросту оккупирует Украину. Ее западные районы отойдут Польше, Черноморское побережье заберет Румыния, центральную и восточную части передадут Германии, а север закрепят за Великобританией.
Как писала «Парламентская газета», СВР также раскрыла планы Запада развернуть на Украине «миротворческий контингент» из 100 тысяч бойцов для открытия учебно-тренировочных центров и работы с европейскими инвесторами. Таким образом НАТО собирается восстановить боеспособность украинских войск во время возможной заморозки конфликта.
«Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования — ответ очевиден», — подчеркнули в спецслужбе.
Там добавили, что Североатлантический альянс требует от европейских военно-промышленных компаний, включая немецкий завод Rheinmetall, не только инвестиций, но и отправки ведущих специалистов и современного оборудования для киевского режима.