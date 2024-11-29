Запад планирует поделить территорию Украины между Польшей, Румынией, Великобританией и Германией. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.

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По данным ведомства, Североатлантический альянс под видом введения «миротворцев» попросту оккупирует Украину. Ее западные районы отойдут Польше, Черноморское побережье заберет Румыния, центральную и восточную части передадут Германии, а север закрепят за Великобританией.

Как писала «Парламентская газета», СВР также раскрыла планы Запада развернуть на Украине «миротворческий контингент» из 100 тысяч бойцов для открытия учебно-тренировочных центров и работы с европейскими инвесторами. Таким образом НАТО собирается восстановить боеспособность украинских войск во время возможной заморозки конфликта.

«Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования — ответ очевиден», — подчеркнули в спецслужбе.

Там добавили, что Североатлантический альянс требует от европейских военно-промышленных компаний, включая немецкий завод Rheinmetall, не только инвестиций, но и отправки ведущих специалистов и современного оборудования для киевского режима.