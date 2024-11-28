В Венгрии исключили приезд Орбана в Москву на 80-летие Победы

Участие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в праздновании 80-летия Победы в ВОВ 9 мая в Москве исключено. Об этом заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш, трансляцию брифинга вел телеканал М1.

© kremlin.ru

По словам политика, решение объясняется историческим значением окончания Второй мировой войны для Венгрии.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо принял официальное приглашение от Владимира Путина посетить День Победы в Москве. У него как у главы словацкого правительства исключительный интерес поучаствовать в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, сказал Фицо.

Орбан заявил, что 2025 год может стать «годом мира»

Кроме того, приглашение посетить Парад Победы 9 мая направлено президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Как уточнил Путин, в обеих странах помнят и чтят подвиг тех, кто сражался против нацизма.