В Госдуме не исключили вероятность агрессии Запада против России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что страны Запада могут прибегнуть к антироссийским провокациям. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Журавлев, подобная агрессия может произойти на любом направлении. При этом он также добавил, что Россия готова отражать угрозы с помощью всех возможных средств — в том числе и ядерного оружия. Именно по этой причине, по его словам, Россия передала часть своего ядерного запаса Белоруссии.

«Конечно, обязательства России по блоку ОДКБ предполагают, что в случае нападения на наших союзников мы предпримем все возможные действия для их защиты. Такого никогда не было, но и ситуация в мире сейчас настолько напряженная, что нельзя исключать антироссийских провокаций на любом фронте. Запад всеми силами соблазняет Армению, будоражит обстановку в Средней Азии, обступает Белоруссию — агрессии следует ждать повсюду, и направлена она будет прежде всего против России», — рассказал Журавлев.

Ранее Журавлев озвучил примерные потери ВСУ с начала СВО.