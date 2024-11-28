Путина удивили происходящие в Грузии события

Происходящие во время выборов в Грузии события вызывают удивление. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что у РФ нет с руководством Грузии никаких отношений.

«Когда события в Грузии начались, я, честно говоря, с удивлением на это все смотрел и наблюдал», — добавил Путин.

Также президент России указал, что на официальном уровне Москва не вмешивается во внутриполитические процессы Грузии, однако это делает Запад.

Напомним, что 26 ноября в Грузии прошли парламентские выборы. На них, набрав 53,93% голосов, победила правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Также в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. При этом оппозиция заявила, что не признает итоги выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что должна быть беспартийной, помогает проевропейской оппозиции и призвала к протестам из-за результатов выборов.