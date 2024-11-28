Путин: Европу «опустили ниже плинтуса»

Европу «опустили ниже плинтуса», она перестала существовать в качестве независимого политического суверенного центра мировой политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он указал, что происходящее в Европе видит весь мир.

«Просто, мне кажется, эту Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать в качестве независимого политического суверенного центра мировой политики. Под дудку американцев пляшет "польку-бабочку" только так, по первому свистку, даже в ущерб себе», — добавил Путин.

Президент РФ отметил, что у него складывается впечатление, что люди, занимающие высокие правительственные посты в той же Германии, «выполняют какое-то задание спецслужб США, но только не работают в интересах собственного народа».