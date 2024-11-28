Путин назвал Трампа умным

Избранный президент США Дональд Трамп является умным и опытным политиком, который способен находить решения из сложных ситуаций.

Такую оценку дал российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Насколько я себе представляю вновь избранного президента, он все-таки человек умный, достаточно уже опытный. Он, мне кажется, найдет решение», — рассказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится всячески помешать Трампу в мирном получении власти.