Нянь оказался педофилом: мужчина ответит за 307 преступлений против детей

В пятницу, 29 ноября, одному из самых одиозных педофилов нынешних дней Эшли Полу Гриффиту вынесут приговор по делу о 307 преступлениях против десятков детей. Вердикт зачитают в окружном суде австралийского штата Квинсленд. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

От 1600 к 300 преступлениям

Изначально в деле против воспитателя Гриффита было 1623 преступления. Но в итоговое обвинение легли только 307 из них — они были доказаны и сам растлитель признал по ним свою вину, пишет The Guardian.

Гриффит работал в детских садах Австралии (Сидней и Брисбен) и Италии (Пиза) и уже с 2003 года совершал насилие против детей. Во второй половине 2022 года его удалось задержать за распространение и изготовление детского порно.

Большинство жертв — девочки, которым на тот момент было от трех до пяти лет. Экспертиза установила, что Гриффит «не испытывал сочувствия к своим жертвам» и пытался оправдать свои действия. В суде он часто брался за голову, пока жертвы и их родители говорили о последствиях его действий.

Как одеяло привело к аресту Гриффита

Прокуроры обобщили подробности обвинений и расследования, которое привело к аресту Гриффита. Примерно в 2013 году Гриффит разместил детское порно в ныне несуществующем сообществе в даркнете под именем пользователя Zimble.

Власти искали Zimble почти 10 лет, пока в 2022 году не произошел прорыв в этом расследовании. На одной из фотографий следователи идентифицировали бренд одеяла, продаваемого детским садам Квинсленда. Гриффита идентифицировали, сопоставив центры, которые покупали эти одеяла, с записями о трудоустройстве.

Всю жизнь боялась взрослых

Полиция обнаружила, что Гриффит каталогизировал видеозаписи своих правонарушений против десятков детей. У него были папки. Это были не просто видеозаписи, а целые смонтированные порнографические ленты.

Молодая девушка, которая подвергалась насилию со стороны Гриффита более 50 раз, когда ей было три-четыре года, рассказала суду, что росла с симптомами посттравматического стрессового расстройства. Она начала наносить себе увечья в 12 лет и страдала паническими атаками в школе.

«Я никогда не узнаю, какой могла бы быть моя жизнь. Я никогда не узнаю, каково было бы расти, не боясь людей. Он записал, как он издевается надо мной, и выложил записи моих действий в даркнет. Его действия глубоко повлияли на мою жизнь. Я упустила нормальное детство», — сетует пострадавшая.

Мать жертвы педофила сказала, что в пятилетнем возрасте девочка избегала общения со взрослыми.

«У нее не было словарного запаса, чтобы рассказать нам, почему она боится взрослых. Она просто знала, что их нужно бояться. Откуда мы могли знать, что наибольшую опасность для нашего ребенка представляет тот, кому мы доверили заботу о ней?» — рассказала женщина.

Мать другой жертвы сообщила суду, что решила никогда не рассказывать своей дочери о том, как садист издевался над ней. Она рассказала, что сожгла простыни из детской кроватки девочки.

«Не проходит и дня, чтобы я не боялась будущего. У меня ночные кошмары, я просыпаюсь с парализующим страхом того, что может случиться, если она каким-то образом узнает об ужасном насилии. Я боюсь, что когда-нибудь кто-то совершит ужасную ошибку, раскрыв личность нашей дочери», — сказала женщина.

Прокуроры запросили для Гриффита приговор в виде пожизненного заключения. Суд установил, что предварительный отчет и психиатрическое заключение показали, что у Гриффита было «педофилическое расстройство», но «никаких других расстройств или фоновых факторов, которые могли бы объяснить правонарушение». В его отношении риск повторного преступления очень высокий.