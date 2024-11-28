Президент России Владимир Путин рассказал, что ВСУ в последние дни уже дважды атаковали объекты на территории РФ американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, российский лидер прокомментировал ситуацию с ракетными ударами по Курской области в четверг, 28 ноября, на пресс-конференции в Астане.

«Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения «Орешника», ущерб минимальный, но он есть», — отметил президент.

Глава государства предупредил, что Россия будет отвечать на агрессию в свой адрес, при этом выбор оружия будет зависеть от планируемых объектов поражения на территории Украины.

В России раскрыли эффект от начала ударов Украины дальнобойными ракетами

По словам Путина, удар БРСД «Орешник» сравним с падением метеорита, от которого образуются целые озера.