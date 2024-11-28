Соглашение об аренде здания, где находилось генконсульство России в Познани, заканчивалось 25 ноября. После этой даты варианты дальнейшего использования данного помещения польскими властями не представляет для РФ никакого интереса. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала корреспонденту «Звезды».

Недавно украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев хочет занять помещение бывшего генконсульства России в Познани, чтобы расширить свое консульское присутствие в Польше.

Несмотря на то, что у России и Польши есть близость границ, общие торгово-экономические связи и логистические возможности, польская сторона выбрала русофобский путь под влиянием коллективного Запада.

«Мы прекрасно знаем, что Польша была, к сожалению, избрана коллективным Западом, как опорный пункт в восточной Европе или в восточной части западной Европы для бесконечного стимулирования антироссийских и русофобских настроений. Хотя вроде бы у нас близость границ, близость общих торгово-экономических связей, и возможностей логистических», - отметила Захарова.

Дипломат заявила, что своими действиями власти Польши собственноручно уничтожили возможности для взаимодействия, выбрав политизированный пиар-ход, который они сейчас демонстрируют.

Украина захотела получить здание генконсульства России в Польше

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, подобными шагами польские власти, бесконечно подыгрывая и стимулируя киевский режим, лишили регион нормальных торгово-экономических связей с нашей страной, нормального гуманитарного сотрудничества и взаимодействия, в том числе стабильности и безопасности.