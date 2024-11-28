Захарова: Запад бесится и "гадит" России и Китаю

Страны Запада бесятся и "пытаются гадить" России и Китаю, поскольку не могут сдержать их технологическое развитие.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на презентации учебников, изданных к 90-летию Дипломатической академии МИД России, которое отмечается в 2024 году.

"Если вы исходите из того, что Китай является развивающейся страной, то у Соединенных Штатов Америки на сегодняшний день нет возможности доминировать в технологическом плане над этим государством, над этим регионом. Собственно говоря, поэтому они и бесятся. Собственно, отсюда и вся их агрессивная внешняя политика, - сказала она. - Собственно, [проводилась] политика сначала сдерживания России <...>. Теперь [ведется] политика сдерживания Китая с бесконечным вмешиванием, влезанием, попыткой спровоцировать ситуацию в этом регионе, в том числе через Тайвань. [Предпринимается] попытка не допустить нормального экономического, финансового, ресурсного взаимодействия и России, и Китая со странами Европейского Союза".

По словам Захаровой, нарождающаяся многополярность основана не на политических декларациях, а на научной, экономической, социальной базах.

"Отсюда и вот эти хаотические попытки стран коллективного Запада, или мирового меньшинства, или бывших колонизаторов, вставить палки в колеса, это и есть саботаж, чтобы остановить эту очевидную реальность, - отметила дипломат. - Поэтому гадить будут, потому что умеют, потому что исторически это делали. По-разному - прямо, косвенно. Смогут ли остановить научно-технические продвижения? Не смогут. Какой есть вариант? Есть вариант договариваться".

Захарова указала, что для стран Запада эта альтернатива неприемлема, поскольку предполагает равноправие.