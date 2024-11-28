Киевские главари полностью нелигитимны, являются узурпаторами и не имеют права отдавать приказы армии, заявил президент России Владимир Путин.

«Киевские главари полностью нелегитимны, они являются узурпаторами, не имеют права отдавать приказы армии», – цитирует ТАСС Путина.

Кроме того, Путин отметил, что российские бойцы сражаются за будущее своей страны и своих детей. Он подчеркнул, что мужество и стойкость российских военных не оставляют сомнений в их решимости защищать родину от внешних угроз.

«Самое главное заключается все-таки в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя. В конечном итоге все зависит от солдата», – сказал Путин.

Президент выразил уверенность в том, что никакие поставки западного оружия Киеву не смогут изменить обстановку на поле боя.

Ранее Путин заявил, что Россия может атаковать центры принятия решений на Украине, если Киев продолжит свои действия в приграничных районах.