В течение дня все возможно. Путин об ударах по центрам принятия решений ВСУ

Президент России Владимир Путин допустил нанесение ударов высокоточным оружием по центрам принятия на Украине в ближайшей перспективе. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, журналисты в ходе проходящей в Астане пресс-конференции попросили главу государства рассказать, будут ли нанесены удары по ключевым объектам.

«Была такая шутка о прогнозах погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно», — ответил Путин.

Ранее президент сообщил, что киевские власти неоднократно пытались наносить удары по объектам государственной важности России, по Санкт-Петербургу и Москве.

Глава государства заметил, что на фоне этого Минобороны РФ и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве.