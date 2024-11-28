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Захарова: Москва напомнит Берлину об ответе за притеснение журналистов РФ

Посол России в Германии Сергей Нечаев напомнит Берлину, что РФ еще полгода назад уведомляла немецких дипломатов о возможности принятия ответных мер за притеснение российских журналистов.

В МИД пообещали напомнить Берлину об ответе за притеснение журналистов РФ
© ТАСС

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Давно известно, что правительство Германии обманывает своих граждан. Например, в отношении газа: официальный Берлин от российских газовых поставок демонстративно отказался, а теперь канцлер [ФРГ Олаф] Шольц заявляет, что это якобы Москва не хочет поставлять газ", - написала дипломат в своем Telegram-канале. "Как выяснилось, МИД Германии обманул еще и собственное журналистское сообщество. В течение года в Германии третировали журналистов Первого канала и сейчас предписали им без объяснения каких бы то ни было причин покинуть территорию ФРГ. Вот только то, что Россия еще полгода назад официально уведомила немецких дипломатов о том, что будут приняты ответные меры, [глава МИД ФРГ Анналена] Бербок рассказать забыла, - указала Захарова. - Ничего, наш посол в Берлине Сергей Нечаев им сейчас напомнит хронологию".

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