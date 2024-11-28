В МИД пообещали напомнить Берлину об ответе за притеснение журналистов РФ

Посол России в Германии Сергей Нечаев напомнит Берлину, что РФ еще полгода назад уведомляла немецких дипломатов о возможности принятия ответных мер за притеснение российских журналистов.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.