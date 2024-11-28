Путин высказался о многополярном порядке и русском мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все больше стран начинают поддерживать построение безопасного многополярного мира и снятие барьеров на пути сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости.

©

В приветственном слове Путина к участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС) подчеркивается, что переход к многополярному миру предполагает отказ от любых форм расизма и неоколониализма. Президент РФ отметил, что мировоззренческая основа русского мира с его уважением ко всем культурам «находит широкий отклик на планете».

Ранее в ходе саммита БРИКС Путин заявил, что мировая торговля и глобальная экономика серьезно меняются в последние годы. Он подчеркнул, что многополярная модель запускает новую волну роста, в первую очередь за счет стран глобального Юга и Востока, а также государств БРИКС.

Путин отмечал, что геополитическая напряженность в мире растет, а практика применения односторонних санкций расширяется. Президент РФ предупредил об угрозе нового мирового кризиса.