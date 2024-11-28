Путин рассказал, что позволяет России достойно отвечать на любые вызовы

Солидарность граждан позволяет России достойно отвечать на вызовы, а мировоззренческая основа русского мира находит широкий отклик на планете, заявил в приветствии участникам XXVI Всемирного русского народного собора «Русский мир: внешние и внутренние вызовы» президент Владимир Путин.

«Именно солидарность граждан, общая готовность отстаивать интересы Отечества, правду и справедливость позволяет нам достойно отвечать на любые вызовы, уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей, обретать новых друзей и единомышленников», – передает ТАСС слова главы государства.