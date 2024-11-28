Постпред РФ: Запад использует план Зеленского для выдвижения ультиматума России

Запад продвигает "формулу мира" Владимира Зеленского только для того, чтобы выдвинуть России ультиматум.

Постпред РФ раскрыл, для чего Запад продвигает "формулу мира" Зеленского
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Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

"Киевский режим при поддержке коллективного Запада активно продвигает идею проведения второго "саммита мира", в основе которого лежит всем уже известная и дискредитировавшая себя формула Зеленского. На самом деле, суть этого мероприятия и продвижения "формулы мира", которую наши оппоненты пытаются использовать, в том, чтобы выдвинуть ультиматум и принудить Россию капитулировать под давлением сплотившегося, как они хотят это представить, в поддержку Украины международного сообщества", - сказал он.

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