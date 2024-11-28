Постпред РФ раскрыл, для чего Запад продвигает "формулу мира" Зеленского

Постпред РФ: Запад использует план Зеленского для выдвижения ультиматума России
Запад продвигает "формулу мира" Владимира Зеленского только для того, чтобы выдвинуть России ультиматум.
Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.
"Киевский режим при поддержке коллективного Запада активно продвигает идею проведения второго "саммита мира", в основе которого лежит всем уже известная и дискредитировавшая себя формула Зеленского. На самом деле, суть этого мероприятия и продвижения "формулы мира", которую наши оппоненты пытаются использовать, в том, чтобы выдвинуть ультиматум и принудить Россию капитулировать под давлением сплотившегося, как они хотят это представить, в поддержку Украины международного сообщества", - сказал он.