Лавров оценил заявления НАТО о превентивных ударах по России

Лавров заявил, что представители НАТО еще "пороха не нюхали"
Высказывания отдельных представителей НАТО о возможности превентивных ударов по России безответственны, они "пороха не нюхали, но хотят выслужиться".
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который разместил соответствующую запись в своем Telegram-канале.
"Эти заявления делал какой-то адмирал. Абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало, - констатировал глава российской дипломатии. - Тоже хотят выслужиться, чуют конъюнктуру".