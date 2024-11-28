Лавров оценил заявления НАТО о превентивных ударах по России

Высказывания отдельных представителей НАТО о возможности превентивных ударов по России безответственны, они "пороха не нюхали, но хотят выслужиться".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который разместил соответствующую запись в своем Telegram-канале.