Россия может заблокировать программу работы Совета безопасности ООН, которую в декабре предложат США в качестве председателя Совбеза.

Такое развитие событий в интервью ТАСС допустил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Я не удивлюсь, если нам придется заблокировать их программу работы», — сказал он, подчеркнув, что Вашингтон может попробовать «осложнить жизнь и нам, и тем, кто придет им на смену».

Дипломат отметил, что в начале ноября Москва не позволила принять программу работы СБ, предложенную Великобританией. Это решение было связано с включением в программу заседания по Украине. Полянский напомнил, что программа должна содержать заседания, соответствующие мандатно-отчетному циклу СБ ООН, а вопрос Украины туда не входит.

Ранее Полянский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов погрузить мир в пучину войны ради своего спасения. «На повестке дня украинской дипломатии сегодня стоит исключительно спасение шкуры Зеленского и его клики», — сказал он.