В МИД назвали условие начала переговоров по Украине

Переговорное решение по украинскому конфликту возможно, если Соединенные Штаты и другие западные страны признают, что альтернативы предложению Владимира Путина нет. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если они будут упорствовать в своих заблуждениях и настаивать на каких-то ложно понятых схемах и накачивать ситуацию помощью, вооружениями, провоцировать Киев на все новые провокации и преступные действия, тогда, конечно, никакой базы для переговоров существовать не будет", – подчеркнул дипломат.

Украинские военные попросили о переговорах с Россией

Он отметил, что разрешить украинский кризис можно лишь двумя способами – "либо принять то, что предложено Путиным, либо оставаться там, где сейчас, с перспективой дальнейшего для них ухудшения ситуации".

Ранее Рябков заявил, что Россия добьется того, чтобы США охватила дрожь и оторопь от того, какими последствиями грозит их вовлеченность в конфликт на Украине. По мнению замглавы МИД РФ, Вашингтон надо "приводить в чувство", и сейчас действия российской стороны нацелены именно на это.