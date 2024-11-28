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Рябков: Россия добьётся, чтобы США охватила дрожь от их действий на Украине

Россия добьётся того, чтобы США «охватила дрожь и оторопь» от того, какими последствиями грозит их вовлечённость в украинский конфликт.

В МИД России пообещали добиться «дрожи» в США
© РИА Новости
«Всё-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», — заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что американские политики с невероятной лёгкостью рассуждают о географии и дальности применения их средств, тем самым, по словам дипломата, подтверждают факт того, что США стали уже стороной данного конфликта.

«... мы добьёмся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее он в эфире RT заявил, что близок момент, когда США признают прямым участником конфликта на Украине.

Также дипломат подчеркнул, что Россию, как ядерную державу, победить невозможно.

Политика
Сергей Рябков
МИД России
Соединенные Штаты
Украина