В МИД России пообещали добиться «дрожи» в США

Россия добьётся того, чтобы США «охватила дрожь и оторопь» от того, какими последствиями грозит их вовлечённость в украинский конфликт.

«Всё-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», — заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что американские политики с невероятной лёгкостью рассуждают о географии и дальности применения их средств, тем самым, по словам дипломата, подтверждают факт того, что США стали уже стороной данного конфликта.

«... мы добьёмся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее он в эфире RT заявил, что близок момент, когда США признают прямым участником конфликта на Украине.

Также дипломат подчеркнул, что Россию, как ядерную державу, победить невозможно.