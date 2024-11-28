Госдума в декабре рассмотрит закон о консультации психолога при разводе

Государственная дума в ближайшее время рассмотрит новую редакцию законопроекта, в соответствии с которым пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны будут пройти консультации у семейного психолога в случае развода. Об этом РИА Новости сообщил один из авторов инициативы, депутат от "Единой России" Игорь Антропенко. По его словам, рассмотрение законопроекта в первом чтении пройдет в декабре.

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Соавтор законопроекта, председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев подчеркнул, что Россия входит в число мировых лидеров по числу бракоразводных процессов. Сейчас в стране на 10 браков приходится семь разводов. Депутат отметил, что в России чрезвычайно простая и быстрая процедура развода, а в таком вопросе спешка лишь вредит и не дает дополнительные возможности для примирения.

В октябре депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Кузнецов предложил определять порядок общения детей с родителями еще на стадии бракоразводного процесса.