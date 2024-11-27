Песков: Россия ответит на притеснение своих журналистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ ответит на притеснение своих журналистов странами Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, российская сторона будет реагировать на подобное притеснение «наилучшим для себя образом». Такими словами он прокомментировал сообщение ведущей «Первого канала» Валерии Кораблевой, которая заявила о закрытии бюро издания в Германии.

«К сожалению, это та реальность, с которой мы имеем дело, разумеется, мы будем думать, как наилучшим для нас образом на это ответить», — заявил Песков.

Напомним, что ранее в немецком МИД опровергли закрытие бюро «Первого канала».