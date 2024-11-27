Песков заявил, что Россия ответит на притеснение своих журналистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ ответит на притеснение своих журналистов странами Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков: Россия ответит на притеснение своих журналистов
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По словам Пескова, российская сторона будет реагировать на подобное притеснение «наилучшим для себя образом». Такими словами он прокомментировал сообщение ведущей «Первого канала» Валерии Кораблевой, которая заявила о закрытии бюро издания в Германии.

«К сожалению, это та реальность, с которой мы имеем дело, разумеется, мы будем думать, как наилучшим для нас образом на это ответить», — заявил Песков.

Напомним, что ранее в немецком МИД опровергли закрытие бюро «Первого канала».

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