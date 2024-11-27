Захарова: Россия ответит в случае появления ракет США в Японии

В случае появления американских ракет в Японии Россия примет меры в соответствии с обновлённой ядерной доктриной.

Об этом на брифинге сказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По её словам, Токио нагнетает ситуацию вокруг Тайваня, пытаясь оправдать милитаризацию страны. При этом рост военной мощи Японии происходит во взаимодействии с Соединёнными Штатами.

«Мы будем вынуждены предпринимать необходимые, адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности», — заявила Захарова, говоря о возможном появлении ракет США средней дальности на территории Японии.

Ранее официальный представитель МИД России сказала, что Москва обеспокоена возможным «размыванием» безъядерного статуса Японии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что потенциальное размещение ядерного оружия США в странах Юго-Восточной Азии создаст риски для безопасности региона.