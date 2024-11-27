В МИД РФ пообещали ответные шаги в случае появления ракет США в Японии

Россия в случае появления американских ракет в Японии примет адекватные меры в соответствии с обновленной ядерной доктриной, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается Японии, то мы, собственно, видим, что официальный Токио сознательно, в том числе в информационном поле, нагнетает ситуацию вокруг Тайваня. И таким образом пытается оправдать свой курс на форсированную милитаризацию страны, наращивания военно-технического сотрудничества с Вашингтоном. Мы неоднократно предупреждали японскую сторону, что если в результате такой кооперации на ее территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности нашей страны и мы будем вынуждены предпринимать необходимые, адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности. О том, какого плана будут эти действия, Токио может получить ясное представление, ознакомившись с обновленными положениями Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания ", - отметила она.