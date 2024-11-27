Захарова раскрыла меры России в ответ на развертывание Западом вооружений

Россия будет отвечать как зеркально, так и асимметрично в ответ на развертывание Западом своих вооружений.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безотносительно географии развертывания вооружений Запада Россия будет отвечать как зеркальными, так и ассиметричными контрмерами (...) Надеемся, что после пуска "Орешника" никаких сомнений о потенциале России у Запада не осталось», — рассказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Исландия и скандинавские члены НАТО спонсируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), закрывая глаза на собственные экономические проблемы и в ущерб своему нищающему населению. По ее словам, североевропейские страны «окончательно решили пожертвовать социально-экономическим благополучием своих граждан в угоду попыткам реализовать нелепые чужие политические амбиции».