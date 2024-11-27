Захарова указала на обнищание стран НАТО

Исландия и скандинавские члены НАТО спонсируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), закрывая глаза на собственные экономические проблемы и в ущерб своему нищающему населению.

С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Североевропейские страны, включая даже не имеющую свои собственные вооруженные силы Исландию, энергично спонсируют украинский военно-промышленный комплекс и участвуют в поставках наемников на Украину», — указала Захарова, отметив, что страны Скандинавии выделили Киеву в общей сложности 20 миллиардов евро, а «лидирует в этом антирейтинге Дания».

По словам Захаровой, североевропейские страны «окончательно решили пожертвовать социально-экономическим благополучием своих граждан в угоду попыткам реализовать нелепые чужие политические амбиции».

Ранее сообщалось, что власти Швеции решили инвестировать 2,25 миллиарда долларов в предприятия украинского военно-промышленного комплекса.