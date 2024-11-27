Ушаков рассказал, кто будет присутствовать на инаугурации Трампа от России

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, кто будет присутствовать на инаугурации президента США Дональда Трампа с российской стороны. Как сообщает Shot, он заявил, что на инаугурацию не приглашаются иностранные делегации, только аккредитованные в Вашингтоне послы

Ушаков рассказал, что те, кто говорят о своих планах посетить инаугурацию Трампа, в действительности посещают не саму церемонию, а различные протокольные мероприятия.

«Поэтому если кто-то говорит: "Я приглашен на инаугурацию", то не верьте», — подчеркнул помощник президента.

Ушаков также в шутку вспомнил, как госсекретарь Союза России и Белоруссии Павел Бородин приехал в США в начале 2000-х на инаугурацию президента Джорджа Буша. Вместо этого он оказался в американском СИЗО.

Ранее Белый дом заявил, что уходящий американский президент Джо Байден посетит инаугурацию Трампа. Замглавы пресс-службы Эндрю Бейтс напомнил, что политик и первая леди Джилл Байден ранее дали такое обещание и намерены его сдержать.