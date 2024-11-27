Захарова высказалась о попытках отмены русской культуры

Захарова заявила что попытка отменить русскую культуру достигла своего дна
Политика отмены русской культуры достигла своего дна.
Об этом заявила в видеообращении официальный представитель МИД РФ Мария Захарова к участникам международной сессии XXVI Всемирного русского народного собора: "Русский мир: внешние и внутренние вызовы".
"Еще одна проблема - это попытка отмены русской культуры в целом, и на это замахнулись, как ни странно, те, кто объявляет себя некогда цивилизованными. Отмена русской культуры - это совсем не новая форма информационной войны, гибридной: мы знаем, что, например, в начале XX века в США пытались запретить Льва Толстого. "Крейцерову сонату" пытались изъять из обращения. Сейчас эта политика достигла своего какого-то, можно сказать, апофеоза, я бы сказала, дна и зарывается еще глубже", - сказала дипломат. "Эта попытка бороться со стихами, с памятниками, с картинами, с художниками, с поэтами закончится так же, как попытка бороться, в частности, со стихией. Нельзя отменить Пушкина, нельзя отменить Чайковского, нельзя отменить Толстого, как нельзя отменить стремление к истине, красоте, справедливости", - добавила Захарова.