Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту российского коллегу Владимира Путина, который прибыл с государственным визитом в Астану. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

Она отметила, что в воздушной гавани в честь гостя был выстроен почетный караул.

"В знак искренней дружбы между народами Казахстана и России дети с флажками двух стран приветствовали президента Владимира Путина и членов официальной делегации, а также прочитали стихи", - проинформировала пресс-служба.

Также художница Асель Сабыржанкызы представила Токаеву и Путину картину, которую начала рисовать с момента вылета российского лидера в Астану.

"Она предложила главам государств принять участие в написании полотна. Картина будет передана в подарок российскому президенту по завершении его визита", - говорится в сообщении.

Путин находится в среду с государственным визитом в Казахстане. В четверг он примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Астане.