Россия высылает двух журналистов ARD

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что Россия вышлет двух журналистов немецкой медиагруппы ARD. Об этом сообщает ТАСС.

Решение выслать немецких журналистов было принято в ответ на недружественные действия Германии - закрытие бюро "Первого канала" в стране. Захарова сообщила, что Россия рассмотрит аккредитацию новых сотрудников ARD, если возобновится работа корреспондентского пункта "Первого канала" в Берлине.

Ранее стало известно, что Германия предписала двум журналистам Первого канала покинуть территорию страны в первой половине декабря. Журналистам выдали документы со ссылками на санкционные документы ЕС.

Берлинский корреспондент "Первого канала" Иван Благой указал, что немецкое бюро решили закрыть вскоре после репортажа о задержанном ФСБ гражданине Германии. Этот человек стал подозреваемым по делу о подрыве трубы газораспределительной станции в Калининграде. Благой заявил, что съемочная группа "Первого канала" ездила в Гамбург, где жил мужчина.