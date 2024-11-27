Путин прилетел в Астану

Президент РФ Владимир Путин второй раз в 2024 году прилетел в Астану. На этот раз глава российского государства наносит в Казахстан государственный визит, который имеет наивысший статус по дипломатическому протоколу.

Сегодня в Астане солнечно, около минус пяти градусов.

Официальная церемония встречи пройдет в резиденции главы казахстанского государства Акорда, в разных залах которой лидеры будут работать весь день. Они проведут переговоры в узком составе и с делегациями, примут участие в церемонии подписания совместных документов, по видеосвязи выступят на пленарном заседании юбилейного 20-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит 26-27 ноября в Уфе, и церемонии открытия филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Омском государственном университете имени Достоевского.

Фицо ответил на приглашение Путина посетить Москву

28 ноября Путин продолжит работу в Астане на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.