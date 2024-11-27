В МИД России заявили о четком сигнале Западу

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что пуск "Орешника" послал четкий сигнал Западу
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия пуском баллистической ракеты «Орешник» послала четкий сигнал Западу.
Его слова приводит РИА Новости.
«Прекратите снабжать Киев оружием и не поощряйте его к новым военным авантюрам», — расшифровал Рябков этот сигнал.
По его словам, Россия как ядерная держава не может быть побеждена.
«У России достаточно инструментов, чтобы ответить на текущую спираль конфронтации военными средствами», — отметил он.
Замглавы МИД добавил, что страны Запада пребывают в опасной иллюзии, что смогут одержать стратегическую победу над РФ.
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Также Рябков заявил, что близок момент признания США и НАТО участниками конфликта с Россией.
21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.