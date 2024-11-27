В МИД России заявили о четком сигнале Западу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия пуском баллистической ракеты «Орешник» послала четкий сигнал Западу.

Его слова приводит РИА Новости.

«Прекратите снабжать Киев оружием и не поощряйте его к новым военным авантюрам», — расшифровал Рябков этот сигнал.

По его словам, Россия как ядерная держава не может быть побеждена.

«У России достаточно инструментов, чтобы ответить на текущую спираль конфронтации военными средствами», — отметил он.

Замглавы МИД добавил, что страны Запада пребывают в опасной иллюзии, что смогут одержать стратегическую победу над РФ.

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Также Рябков заявил, что близок момент признания США и НАТО участниками конфликта с Россией.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.