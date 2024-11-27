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В МИД России высказались о контактах с США по пускам ракет

Россия привержена договоренностям с США по испытательным запускам ракет.

В МИД России высказались о контактах с США по пускам ракет
© РИА Новости

Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Это очень хороший пример нашего ответственного подхода. Мы не отказываемся от своих обязательств, которые были озвучены ранее, и среди них приверженность России к договоренностям, заключенным еще в 1989 году об уведомлениях испытательных пусках баллистических ракет. Поэтому за некоторое время до непосредственного испытательного боевого пуска новейшей ракеты средней дальности "Орешник", Москва уведомила об этом Вашингтон», — отметил дипломат.

Рябков выразил надежду, что США также будут привержены этой практике, так как это «поможет снизить риски просчета или опасных ошибок». Он подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона открыты каналы коммуникации, что «является необходимостью в последние недели».

21 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия направила США автоматическое предупреждение об ударе «Орешника» за 30 минут до пуска, так как ракета является баллистической. Также пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что Вашингтон был предупрежден Москвой о пуске «Орешника» по каналам ядерной безопасности.

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