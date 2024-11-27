Фицо ответил на приглашение Путина посетить Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится 9 мая в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В соцсетях политик заявил, что у него, как у главы словацкого правительства, есть «исключительный интерес» к участию в торжествах по случаю победы над фашизмом.

«Поэтому с радостью я принял официальное приглашение президента России Владимира Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю», — добавил Фицо.

Шольц отверг обвинения в том, что позвонил Путину ради рейтинга

Напомним, что в начале октября премьер уже говорил о своей готовности посетить Москву в следующем году, чтобы отпраздновать 80-летие Победы. Тогда политик отмечал, что не позволит забыть, «откуда пришла свобода».