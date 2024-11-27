Захарова обвинила Запад в искажении информации об «Орешнике»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны попытались исказить информацию о применении Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник».

«Для кого-то это был момент абсолютной паники, а кто-то решил исказить в очередной раз информацию», — рассказала Захарова в эфире Радио Sputnik.

По её словам, на Западе заявили, что Россия применила ракету якобы с целью угрозы и намерена проводить «некую агрессивную линию».

Ранее президент России Владимир Путин назвал своё заявление об испытании «Орешника» достаточно ясным и понятным.

Как отметили в Генштабе белорусской армии, использование Россией ракеты «Орешник» продемонстрировало, что с Москвой шутить не следует.