Матвиенко обратилась с призывом к странам Запада

Запад должен признать, что проиграл и не смог нанести геополитическое поражение России.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Думаю, что Запад должен услышать все это, переосмыслить, одуматься и признать то, что они проиграли, что они не смогли добиться цели сдерживания развития России, что они не смогли нанести России геополитическое поражение. И сесть за стол переговоров по широкому кругу вопросов международной безопасности", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании.

Она подчеркнула, что не Россия выходила из договоров и разрушала каркас безопасности, "который создавался все последние годы, включая времена холодной войны". "Надеемся, что реакция будет адекватной, иначе это тупиковый путь", - заключила Матвиенко.