Мэр Карабаша объяснил свое решение об отставке

Глава Карабаша Станислав Афанасенко подал в отставку. В своем прощальном обращении на личной странице в соцсети "Вконтакте" он подвел итоги двухлетней работы, отметив реализацию проектов по ремонту дорог, строительству жилья и благоустройству, а также успешное участие в федеральных конкурсах.

"За два года нам многое удалось сделать. Отремонтировать дороги по улицам Пархоменко, Ключевая и Горняк. Построить новое жилье и переселить в него жителей из ветхого и аварийного жилья", - рассказал теперь уже бывший мэр.

Афанасенко признал, что вторая половина года была сложной, особенно в связи с восстановлением водоснабжения, связанного с прорывом плотины Киалимского водохранилища, но выразил благодарность жителям за поддержку.

В дальнейшем он займет должность советника президента РМК по работе с территориями, планируя использовать опыт Карабаша для развития других городов.

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