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Матвиенко заявила о наличии у России «супероружия»

Россия обладает «супероружием» и способна дать адекватный ответ в случае возможной агрессии. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«У России есть супероружие, чтобы дать адекватный ответ на агрессию против страны», - заметила Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента также подчеркнула, что обращение президента РФ Владимира Путина и испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стали «мощнейшим актом современной геополитики», пишет ТАСС.

«Я считаю, что обращение президента Российской Федерации вместе с успешной демонстрацией нашего российского гиперзвукового оружия - это такой мощнейший акт современной геополитики. Его значимость, уверяю, еще будет долго раскрываться», - заявила она.

Напомним, что вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил об успешном боевом испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. С ее помощью российские войска нанесли удар по военному заводу в Днепропетровске.

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Президент Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера, и предупредил, что Россия считает себя вправе применять вооружения против военных объектов тех стран, которые разрешают бить своим оружием по российской территории.

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