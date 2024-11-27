Приморские депутаты обратились в Госдуму

На ноябрьской сессии Заксобрания Приморья депутаты приняли обращение для направления его в Государственную Думу с предложением ускорить принятие проекта федерального закона № 263340-8, который предусматривает изменения в законодательных актах, касающихся жилищного обеспечения граждан, участвующих в специальной военной операции, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как отметил депутат Алексей Козицкий, федеральный законопроект в первом чтении приняли 21 июня 2023 года. Он предлагает расширить перечень категорий граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Если закон примут, то право на участие в кооперативах получат россияне, которые принимают участие в СВО.

Однако, на данный момент, существует проблема: Федеральный закон № 161-ФЗ не включает в перечень участников СВО мобилизованных граждан и членов семей погибших, что приводит к отказам в включении этих категорий в списки ЖСК, предоставляющих льготное жилье. В связи с этим, Законодательное Собрание Приморского края предложило дополнительно включить в законопроект норму о праве вступления в ЖСК членов семей погибших участников СВО.

По мнению региональных депутатов, этот шаг важен для оказания своевременной и эффективной поддержки гражданам, которые принимали участие в военных действиях, а также для улучшения жилищных условий их семей. Принятие предложенных изменений позволит обеспечить дополнительные социальные гарантии для людей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях в связи с участием в СВО.

Законодательное Собрание Приморского края просит коллег ускорить рассмотрение законопроекта и принять его в ближайшее время, чтобы дать возможность мобилизованным и их семьям получить право на участие в жилищно-строительных кооперативах, что окажет существенную поддержку в улучшении их жилищных условий.