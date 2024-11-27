В России пообещали ответ на закрытие в Германии бюро Первого канала

Россия объявит об ответных мерах на закрытие немецкого бюро Первого канала. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сегодня будут объявлены ответные меры», - пояснила она.

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Ранее власти Германии приняли решение закрыть офис Первого канала в стране, отметил вещатель. В полученном корреспондентом Иваном Благим документе говорится, что он, а также оператор Дмитрий Волков, должны покинуть страну. Решение мотивировано «интересами политики безопасности ФРГ».