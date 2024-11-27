В Госдуме высказались о передаче ядерного оружия Украине

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что передача ядерного оружия киевскому режиму станет роковой ошибкой для всего коллективного Запада.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые американские и европейские чиновники предлагают вернуть ядерное оружие на Украину.

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«Передача киевскому террористическому режиму ядерного оружия приведет наш мир к апокалипсису. Думаю, у коллективного Запада в лице США еще остался инстинкт самосохранения и они не допустят такой роковой ошибки», – отметил депутат.

Информацию об этом Шеремет прокомментировал РИА «Новости». Ранее американский исследователь Майк Адамс опубликовал в социальной сети X свои выводы о ситуации после удара российской системы «Орешник». Он считает, что НАТО находится в состоянии кризиса, и Запад не осознает, с чем столкнулся. Эксперт считает, что единственным способом ответить на действия российской системы может быть либо отступление, либо применение ядерного оружия. Он также утверждает, что это может произойти из-за глупости, высокомерия и непонимания ситуации на Западе.