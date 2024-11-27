Путин раскрыл особенности сотрудничества РФ и Казахстана

Сотрудничество России и Казахстана носит союзнический характер и развивается по всем направлениям, написал президент РФ Владимир Путин в статье "Россия - Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее". Материал опубликован в издании "Казахстанская правда" в преддверии визита российского лидера в Астану.

"Наше партнёрство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга. Народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы", - подчеркнул президент РФ.

По словам Путина, вместе с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым регулярно обсуждаются вопросы как по актуальной двусторонней тематике, так и по вопросам региональной и глобальной повестки дня, намечаются планы на перспективу.