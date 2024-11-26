Слуцкий рассказал о рисках дальнейшей поддержки Киева странами НАТО

В условиях обновленной ядерной доктрины России вся Европа рискует попасть в заложники к ястребам-русофобам, если продолжит поддерживать Киев. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее в НАТО заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву. Заявление было сделано после удара ВС РФ по объекту ВПК Украины в Днепропетровске ракетой «Орешник».

«В условиях обновленной ядерной доктрины России не только Украина может стать "страной-камикадзе", но и вся Европа рискует попасть в заложники к ястребам-русофобам. Президент России Владимир Путин абсолютно четко предупредил: "Ответ всегда будет!". Коллективному Западу пора остановиться!» — прокомментировал это Слуцкий.

Он отметил, что руководство НАТО «все еще грезит нанесением стратегического поражения России», отказываясь признавать «несомненное военное превосходство РФ». По мнению Слуцкого, данное мышление свидетельствует о том, что на Западе «жажда гегемонии убила инстинкт самосохранения».