В МИД России оценили «сессии плача» в Госдепе США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась тому, что сотрудники Госдепартамента США устраивали «сессии плача и крика» после победы Дональда Трампа на выборах президента. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, «горы трупов на Украине, в секторе Газа» по какой-то причине не стали поводом для подобных эмоциональных реакций. Она также обратила внимание на то, что такие мероприятия вызывают критику даже в США.

«Американские дипломаты плачут навзрыд по поводу победы Дональда Трампа, вызвал недоумение не только у общественности, но даже у Палаты представителей США», — оценила представитель МИД.

Захарова добавила, что такая ситуация уже привлекла внимание конгрессмена Даррелла Иссы, который направил запрос госсекретарю США с требованием разобраться в происходящем.

Ранее Захарова заявила, что Трампу следует отдать должное за более реалистичную оценку страны. По ее словам, в истории отношений США и РФ имеются «прекрасные моменты сотрудничества», к которым следовало бы стремиться.