В посольстве России назвали Британию источником проблем для судоходства в мире

Великобритания превращается в источник проблем и неправомерных ограничений для деятельности судоходства во всем мире. Об этом заявило посольстве РФ в Лондоне, комментируя британские санкции, передает РИА Новости.

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"Великобритания, некогда носившая гордое звание "владычицы морей", по мере утраты былого величия превращается в источник проблем и неправомерных ограничений для деятельности судоходства во всем мире", - говорится в комментарии дипмиссии.

Накануне Великобритания ввела санкции против 30 морских судов, связанных с Россией, а также компаний "Альфастрахование" и страховой дом ВСК.

Морские суда, по мнению британского правительства, связаны с инициативами, которые дестабилизируют Украину", подрывают ее "территориальную целостность, суверенитет и независимость", и получают прибыль от поддержки РФ. Они также используются для перевозки российских нефти или нефтепродуктов в третьи страны, говорится в санкционном документе.