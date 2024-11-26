МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану для участия в заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Об этом говорится в официальном телеграм-канале МИД РФ.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Казахстан для участия в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ", - говорится в публикации.

27-28 ноября состоится государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан.